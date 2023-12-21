Путин открыл движение по трассе М-12 до Казани
Новая автомобильная дорога связывает Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также республики Чувашию и Татарстан.
Герасимов раскрыл план контрнаступления ВСУ
Противник планировал к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь, после чего наступать в сторону Азовского моря к Мариуполю и границе с Крымом.
В Москве отменили фейерверки на Новый год
В прошлом году столица также воздержалась от проведения новогодних фейерверков.
Названа страна года по версии журнала Economist
Греция стала «страной года» за преодоление экономического кризиса.
В Германии закрыли старейшее российское генконсульство
По словам посла Сергея Нечаева, консульские загранучреждения России всегда были настроены на развитие добрых отношений и экономических связей с регионами Германии.
Главные новости к вечеру 21 декабря
Путин открыл движение по трассе М-12 до Казани