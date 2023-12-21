Главные новости к вечеру 21 декабря

Путин открыл движение по трассе М-12 до Казани

Новая автомобильная дорога связывает Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также республики Чувашию и Татарстан.



Герасимов раскрыл план контрнаступления ВСУ

Противник планировал к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь, после чего наступать в сторону Азовского моря к Мариуполю и границе с Крымом.



В Москве отменили фейерверки на Новый год

В прошлом году столица также воздержалась от проведения новогодних фейерверков.



Названа страна года по версии журнала Economist

Греция стала «страной года» за преодоление экономического кризиса.



В Германии закрыли старейшее российское генконсульство

По словам посла Сергея Нечаева, консульские загранучреждения России всегда были настроены на развитие добрых отношений и экономических связей с регионами Германии.