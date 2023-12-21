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Ростовчане попросили благоустроить стоянку для транспорта из зоны СВО

Ростовская область, 21 декабря 2023. DON24.RU. Обустроить стоянку для транспорта, прибывающего из зоны СВО, попросили ростовчане.
Источник: Don24.ru

В обращении, опубликованном на сайте по благоустройству донской столицы, сказано, что из-за отсутствия оборудованной стоянки страдают и водители автомобилей, вынужденные греться в машинах и мучиться из-за отсутствия туалетов, и местные жители — тяжелые грузовики портят грунтовую дорогу.

«На улице Тимошенко напротив домов № 8 и 10 организованна стихийная парковка транспорта, прибывающего из зоны СВО, на участке без твердого покрытия… Убедительная просьба организовать стоянку транспорта (поблизости есть стоянки с твердым покрытием в достаточном количестве) с туалетами и местами временного обогрева», — говорится в обращении горожан.

Как сообщает портал, сейчас назначается исполнитель, который займется решением данного вопроса.