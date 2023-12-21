Ростовчане попросили благоустроить стоянку для транспорта из зоны СВО

«На улице Тимошенко напротив домов № 8 и 10 организованна стихийная парковка транспорта, прибывающего из зоны СВО, на участке без твердого покрытия… Убедительная просьба организовать стоянку транспорта (поблизости есть стоянки с твердым покрытием в достаточном количестве) с туалетами и местами временного обогрева», — говорится в обращении горожан.