Ростовчане попросили благоустроить стоянку для транспорта из зоны СВО

В обращении, опубликованном на сайте по благоустройству донской столицы, сказано, что из-за отсутствия оборудованной стоянки страдают и водители автомобилей, вынужденные греться в машинах и мучиться из-за отсутствия туалетов, и местные жители — тяжелые грузовики портят грунтовую дорогу.
«На улице Тимошенко напротив домов № 8 и 10 организованна стихийная парковка транспорта, прибывающего из зоны СВО, на участке без твердого покрытия… Убедительная просьба организовать стоянку транспорта (поблизости есть стоянки с твердым покрытием в достаточном количестве) с туалетами и местами временного обогрева», — говорится в обращении горожан.
Как сообщает портал, сейчас назначается исполнитель, который займется решением данного вопроса.