«Понимаем и разделяем возмущение»: в ростовском отеле объяснили, почему отказались заселять участника СВО

Еще один скандал разразился вокруг отеля — на это раз в Ростове-на-Дону. Участники СВО пожаловались, что одного из бойцов не заселили в гостиницу. Видео распространилось в социальных сетях.
«ПАРЕНЬ ЭТОТ РОДИНУ ЛЮБИТ».
Автор записи говорит, что военного отказались заселить в гостиницу. На кадрах он спрашивает у сотрудницы причину, но та не отвечает.
— Почему нельзя заселиться? Нам завтра в Донецк ехать. Что, ничего не скажете? — спрашивает мужчина.
В посту к видео говорится, что в Ростове бойцы планировали задержаться на ночь. Уже на следующий день они должны были отправиться в зону спецоперации. В итоге люди поехали в другой отель.
— Парень этот был ранен и фронт не бросил, вернулся к своим. Но нет, не заслужил он кровать чистую, не заслужил он увидеть душ, который он увидит теперь не скоро.
Видео набрало десятки возмущенных комментариев.
«СИТУАЦИЯ БЫЛА ОСВЕЩЕНА НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНЫМ ОБРАЗОМ».
В ростовском отеле «КП-Ростов-на-Дону» прокомментировали ситуацию.
— Мы понимаем и разделяем возмущение многих комментаторов, которые высказываются по инциденту, произошедшему в нашем отеле. Смеем обратить внимание, что данная ситуация была освещена недостаточно полным образом.
В гостинице пояснили, что заселение регламентируется постановлением правительства. Согласно правилам, гость должен предъявить паспорт. Каких-либо исключений для военнослужащих не предусмотрено. При этом за нарушение компании грозит штраф до 750 тысяч рублей.
— Нам очень жаль, что такая ситуация имела место быть, однако мы верим, что соблюдение законов Российской Федерации — это правило, которое не должно ставиться под сомнение.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Миллерово Ростовской области в частном отеле не предоставили номер участникам СВО.