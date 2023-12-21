Дождливо и тепло: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 22 декабря

В Волгоградской области перед новогодними праздниками практически нет снега. Плохая новость в том, что синоптики не обещают сугробов в ближайшие несколько дней. Вместо зимних осадков в регионе пройдут дожди. О том, какой будет погода 22 декабря, сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре.