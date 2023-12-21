Дождливо и тепло: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 22 декабря

В Волгоградской области перед новогодними праздниками практически нет снега. Плохая новость в том, что синоптики не обещают сугробов в ближайшие несколько дней. Вместо зимних осадков в регионе пройдут дожди. О том, какой будет погода 22 декабря, сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре.
— Ночью местами небольшие осадки, днём небольшие осадки преимущественно в виде дождя, мороси. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман, — уточнили в ЦГМС.
В Волгоградской области в пятницу ночью ожидается −1…+4º, днем +1…+6º. В Волгограде ночью будет около 0º, днем +2…+4º. При этом синоптики обещают теплый южный ветер, порывы которого достигнут местами 13 метров в секунду.