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Дождливо и тепло: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 22 декабря

В Волгограде и области ожидается +6 градусов тепла.
Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 39% 770 мм рт. ст. +3°
Дачники
Источник: Екатерина Романова

В Волгоградской области перед новогодними праздниками практически нет снега. Плохая новость в том, что синоптики не обещают сугробов в ближайшие несколько дней. Вместо зимних осадков в регионе пройдут дожди. О том, какой будет погода 22 декабря, сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре.

— Ночью местами небольшие осадки, днём небольшие осадки преимущественно в виде дождя, мороси. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман, — уточнили в ЦГМС.

В Волгоградской области в пятницу ночью ожидается −1…+4º, днем +1…+6º. В Волгограде ночью будет около 0º, днем +2…+4º. При этом синоптики обещают теплый южный ветер, порывы которого достигнут местами 13 метров в секунду.