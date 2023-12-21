У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за ошибок

«Пока у нас есть информация только о двух публично известных случаях изъятия паспортов. Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», — сказала Ломидзе.

К случаям, когда загранпаспорт может быть признан недействительным, относятся его утеря, истечение срока действия, изменение личных данных владельца или его смерть. Закон также обязывает невыездных граждан сдавать паспорта на хранение. В перечень лиц, которые должны передавать документ на хранение, входят призванные на военную службу, те, кто допущен к государственной тайне, сотрудники ФСБ и другие. Заграничный паспорт будет признан недействительным и изъят, если они решат оставить его у себя.