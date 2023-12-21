Какие признаки указывают на ослабленный иммунитет — врач

«Вторая причина — это хронические очаги инфекции. Если был грипп или ковид, то он оставил свои вирусные “следы”. Это называется персистирующая инфекция, она может выбрать любую клетку и там заселиться. Она изматывает организм и создает перенапряжение иммунной системы. Простуда, переохлаждение, отравление, голодание и неправильные диеты — все это ослабляет иммунитет», — перечислила Лапа.