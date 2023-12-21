Какие признаки указывают на ослабленный иммунитет — врач

О снижении иммунитета могут предупреждать не только частые инфекционные заболевания, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.
По ее словам, необходимо насторожиться при сильной утомляемости, заложенности носа и покраснениях на коже.
«Первый признак ослабления иммунитета — это если человек начинает часто болеть. Другие признаки — это реакция на аллергены, слабость, усталость. Если есть насморк, заложенность носа, зуд в глазах, какие-то высыпания, краснота на лице — это иммунная система дает знак, что с ней что-то не так».
Также она добавила, что отрицательное влияние на состояние иммунной системы могут оказывать недолеченные инфекции, аллергические атаки и неправильные диеты.
К примеру, у аллергиков каждый контакт с аллергеном ослабляет иммунитет.
«Вторая причина — это хронические очаги инфекции. Если был грипп или ковид, то он оставил свои вирусные “следы”. Это называется персистирующая инфекция, она может выбрать любую клетку и там заселиться. Она изматывает организм и создает перенапряжение иммунной системы. Простуда, переохлаждение, отравление, голодание и неправильные диеты — все это ослабляет иммунитет», — перечислила Лапа.
При этом она предупредила, что восстанавливать иммунитет можно только под наблюдением врача.
«Если человек болеет чаще двух-трех раз в год, то это повод обратиться к иммунологу-аллергологу. По анализам врач увидит, почему возникло перенапряжение иммунитета. Он выяснит, что вызывает аллергию, которая ослабляет иммунитет, или будет искать (персистирующую, — ред.) вирусную инфекцию», — сказала Лапа.
Она также объяснила, что, если не прекратить эту атаку, могут возникнуть органные нарушения, при которых пострадают, в частности, поджелудочная железа и желчный пузырь.