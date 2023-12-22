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Кубанский депутат Гусев посоветовал критикам досмотреть «Слово пацана» до конца

Депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Дмитрий Гусев рекомендовал критикующим «Слово пацана» досмотреть сериал до конца, чтобы сделать выводы.
Слово Пацана
Источник: РИА "Новости"

Об этом господин Гусев написал в Telegram.

«Посмотрите “Слово пацана” вместе с детьми. Это лучше любых нотаций покажет, что такое хорошо и что такое плохо», — говорится в сообщении.

Дмитрий Гусев отметил, что сам был свидетелем аналогичных событий, показанных в картине. Действие криминальных законов неизбежно ведет к трагедии, добавил депутат.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян заявила, что готова посмотреть сериал из-за многочисленных требований закрыть шоу. Сериал, получивший популярность у подростков, запустили на стриминговых сервисах 9 ноября. Картина, повествующая о тинейджере из интеллигентной семьи, примкнувшем к ОПГ из-за нападок одноклассников, вызвала возмущение у чиновников Татарстана. Недовольство сериалом возникло после распространения в соцсетях видеороликов, на кадрах которых подростки инсценируют сцены драк из сериала.

Анастасия Донскова.

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