Кубанский депутат Гусев посоветовал критикам досмотреть «Слово пацана» до конца

Об этом господин Гусев написал в Telegram.



«Посмотрите “Слово пацана” вместе с детьми. Это лучше любых нотаций покажет, что такое хорошо и что такое плохо», — говорится в сообщении.



Дмитрий Гусев отметил, что сам был свидетелем аналогичных событий, показанных в картине. Действие криминальных законов неизбежно ведет к трагедии, добавил депутат.



Ранее глава RT Маргарита Симоньян заявила, что готова посмотреть сериал из-за многочисленных требований закрыть шоу. Сериал, получивший популярность у подростков, запустили на стриминговых сервисах 9 ноября. Картина, повествующая о тинейджере из интеллигентной семьи, примкнувшем к ОПГ из-за нападок одноклассников, вызвала возмущение у чиновников Татарстана. Недовольство сериалом возникло после распространения в соцсетях видеороликов, на кадрах которых подростки инсценируют сцены драк из сериала.



Анастасия Донскова.