Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на пятницу

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 22 декабря в связи с усилением ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в ближайшие сутки погоду в стране будут формировать атмосферные фронты циклона, центр которого находится над Балтийским морем.
«Облачно, днем с прояснениями, на большей части территории страны пройдут осадки — снег, мокрый снег и дождь. Местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица».
Там также отметили, что ветер в пятницу будет южного и юго-западного направлений, порывистый, ночью на юго-западе Беларуси — сильный порывистый.
В течение суток температура воздуха составит от −1 до +4°С, атмосферное давление ночью будет падать, а днем особо не изменится.
В субботу страна продолжит находиться в зоне влияния североатлантического циклона, но при этом в Беларусь с севера Европы начнут поступать прохладные воздушные массы. Будет облачно, временами пройдет снег, на юго-западе республики — слабая метель.
В течение суток 23 декабря температура будет находиться в пределах от −3 до +2°С.