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Насколько подорожает газ в 2024 году: власти Калининградской области повысят тарифы с июля

Рост цен коснётся всех потребителей.
Газ
Источник: Reuters

С 1 июля 2024 года в Калининградской области подорожает природный газ. Новые цены публикует региональная служба по тарифам.

Стоимость кубометра в розницу с учётом НДС составит:

  • для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты — 11,48 ₽ (+11,2%);
  • для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) — 11,48 ₽ (+11,2%);
  • для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) — 10,58 ₽ (+5,4%);
  • на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели — 8,64 рубля (+9,5%).

В «Калининградгазификации» рассказали, в каких случаях будут перекрывать подачу топлива в дома.

ЖКХ