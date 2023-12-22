Насколько подорожает газ в 2024 году: власти Калининградской области повысят тарифы с июля

С 1 июля 2024 года в Калининградской области подорожает природный газ. Новые цены публикует региональная служба по тарифам.
Стоимость кубометра в розницу с учётом НДС составит:
- для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты — 11,48 ₽ (+11,2%);
- для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) — 11,48 ₽ (+11,2%);
- для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) — 10,58 ₽ (+5,4%);
- на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели — 8,64 рубля (+9,5%).
В «Калининградгазификации» рассказали, в каких случаях будут перекрывать подачу топлива в дома.