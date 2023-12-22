Вечерний Калининград: распухание Светлогорска, пожирание Пионерского и спринт для тарифов

Губернатор Антон Алиханов заявил о том, что двум муниципалитетам — Светлогорску и Пионерскому — стоит задуматься о слиянии. Но, конечно, не для блага жителей, а для дальнейшего развития туризма. На самом деле эти города приблизились до степени смешения уже сейчас, а застройка Светлогорска-3 и поселка Рыбного сотрет границу окончательно. Ну и не стоит забывать про объединенный 2,5-километровый променад. Если вы любите гулять по тихим улочкам Пионерского — постарайтесь их такими запомнить: мегаломанская застройка соседнего федерального курорта готовится сожрать все живое и там.