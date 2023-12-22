Какой сегодня день: 22 декабря

Знаете ли вы, что 22 декабря 1937 года родился писатель Эдуард Успенский, который подарил миру Чебурашку, Дядю Федора и многих других персонажей? О том, чем еще ознаменовано 22 декабря, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 22 декабря
В 1857 году была выпущена первая почтовая марка в России.
В 1989 году Бранденбургские ворота в Берлине спустя 28 лет вновь открылись, ознаменовав объединение ГДР и ФРГ.
Кроме того, 22 декабря в Беларуси, Армении, Украине, России и Кыргызстане отмечается День энергетика.
Кто родился 22 декабря
- Композитор Джакомо Пуччини (1858−1924).
- Писатель Эдуард Успенский (1937−2018).
- Кардиохирург Лео Бокерия (1939).
- Футболист Бернд Шустер (1959).
- Актриса Ванесса Паради (1972).
22 декабря в православном календаре
В этот день отмечали Анну темную. Этот праздник приурочен к зачатию святой Анной дочери — Девы Марии.
Именины
22 декабря именины у Степана, Василия, Владимира, Александра и Анны.
22 декабря в народном календаре
В этот день беременные женщины должны были поститься, в то время как в другие дни беременных от поста освобождали. Также надо было избегать любых ссор и не попадаться на глаза больным людям. Также нельзя было разжигать огонь, вязать, вышивать и выполнять любую другую работу.