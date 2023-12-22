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Какой сегодня день: 22 декабря

Этот день является 356-м в григорианском календаре, до нового года остается 9 дней.
Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 22 декабря 1937 года родился писатель Эдуард Успенский, который подарил миру Чебурашку, Дядю Федора и многих других персонажей? О том, чем еще ознаменовано 22 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 22 декабря

В 1857 году была выпущена первая почтовая марка в России.

В 1989 году Бранденбургские ворота в Берлине спустя 28 лет вновь открылись, ознаменовав объединение ГДР и ФРГ.

Кроме того, 22 декабря в Беларуси, Армении, Украине, России и Кыргызстане отмечается День энергетика.

Кто родился 22 декабря

  • Композитор Джакомо Пуччини (1858−1924).
  • Писатель Эдуард Успенский (1937−2018).
  • Кардиохирург Лео Бокерия (1939).
  • Футболист Бернд Шустер (1959).
  • Актриса Ванесса Паради (1972).

22 декабря в православном календаре

В этот день отмечали Анну темную. Этот праздник приурочен к зачатию святой Анной дочери — Девы Марии.

Именины

22 декабря именины у Степана, Василия, Владимира, Александра и Анны.

22 декабря в народном календаре

В этот день беременные женщины должны были поститься, в то время как в другие дни беременных от поста освобождали. Также надо было избегать любых ссор и не попадаться на глаза больным людям. Также нельзя было разжигать огонь, вязать, вышивать и выполнять любую другую работу.