Какой сегодня день: 22 декабря

В этот день беременные женщины должны были поститься, в то время как в другие дни беременных от поста освобождали. Также надо было избегать любых ссор и не попадаться на глаза больным людям. Также нельзя было разжигать огонь, вязать, вышивать и выполнять любую другую работу.