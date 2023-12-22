Что можно и нельзя делать в день Анны Темной 22 декабря, который называют самый темный день в году

Православная церковь 22 декабря вспоминает святую Анну, которая была матерью Пресвятой Девы Марии. В народе отмечают день Анны Темной, или Холодной. Все дело в том, что в этот день самые крепкие морозы. Кроме того, это самый темный день в году. Это связано с тем, что в 2023 году на 22 декабря выпал день зимнего солнцестояния.
Народные приметы на 22 декабря
Ясная погода указывает на то, что на Новый год будет солнечно и морозно. В том случае, если пасмурная погода, что 31 декабря ожидается тепло. Гало вокруг солнца предупреждает про мороз. Иней указывает на богатый урожай в новом году.
Что нельзя делать 22 декабря
Запрещено ругаться с кем-либо 22 декабря. Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Кроме того, нельзя употреблять алкоголь, а также мясные и молочные продукты. Это связано с тем, что продолжается Рождественский пост. А еще старались не выходить вечером без лишней надобности, так как день предки считали самым темным в году.
Что можно делать 22 декабря
По традиции, в этот день старались посетить церковь и помолиться святой Анне. Она являлась покровительницей беременных. Согласно приметам, 22 декабря старались загадывать желания. Предки верили, что все загаданное обязательно реализуется.