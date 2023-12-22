Что можно и нельзя делать в день Анны Темной 22 декабря, который называют самый темный день в году

Православная церковь 22 декабря вспоминает святую Анну, которая была матерью Пресвятой Девы Марии. В народе отмечают день Анны Темной, или Холодной. Все дело в том, что в этот день самые крепкие морозы. Кроме того, это самый темный день в году. Это связано с тем, что в 2023 году на 22 декабря выпал день зимнего солнцестояния.