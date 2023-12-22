Специалисты рассказали, чем полезен горячий шоколад

Как отметили в «Роспотребнадзоре», этот напиток — настоящее лекарство от грусти, ведь его употребление вызывает усиленную выработку гормона радости — эндорфина.
Ароматный горячий шоколад снабдит организм большой дозой калия, полезного для работы сердца и правильного клеточного обмена, а также магнием, железом, кальцием и витаминами группы В.
А еще горячий шоколад заряжает бодростью и усиливает теплообмен. Кроме того, это просто очень вкусно!
Итак, 5 причин выпить чашку горячего шоколада:
- Содержит антиоксиданты. Улучшает работу мозга.
- Лечит простудные заболевания.
- Шоколад укрепляет сосуды и нормализует работу сердца.
- Поднимает настроение.
Однако следует помнить, что от горячего шоколада возможна как польза, так и вред.
Горячий шоколад вреден людям с избыточной массой тела (при этом горький шоколад употреблять можно, но в разумных пределах), страдающим диабетом, аллергикам с непереносимостью какао-продуктов.
Следует заметить, что в производстве какао-порошка часто используются ароматизаторы, разрыхлители и загустители, которые вызывают аллергические реакции. Поэтому при выборе напитка следует внимательно ознакомиться с составом. И рекомендуется покупать только натуральный продукт.