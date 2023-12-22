Специалисты рассказали, чем полезен горячий шоколад

Следует заметить, что в производстве какао-порошка часто используются ароматизаторы, разрыхлители и загустители, которые вызывают аллергические реакции. Поэтому при выборе напитка следует внимательно ознакомиться с составом. И рекомендуется покупать только натуральный продукт.