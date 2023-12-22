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Специалисты рассказали, чем полезен горячий шоколад

В преддверии Нового года специалисты раскрыли секреты волшебного напитка — горячего шоколада, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в «Роспотребнадзоре», этот напиток — настоящее лекарство от грусти, ведь его употребление вызывает усиленную выработку гормона радости — эндорфина.

Ароматный горячий шоколад снабдит организм большой дозой калия, полезного для работы сердца и правильного клеточного обмена, а также магнием, железом, кальцием и витаминами группы В.

А еще горячий шоколад заряжает бодростью и усиливает теплообмен. Кроме того, это просто очень вкусно!

Итак, 5 причин выпить чашку горячего шоколада:

  • Содержит антиоксиданты. Улучшает работу мозга.
  • Лечит простудные заболевания.
  • Шоколад укрепляет сосуды и нормализует работу сердца.
  • Поднимает настроение.

Однако следует помнить, что от горячего шоколада возможна как польза, так и вред.

Горячий шоколад вреден людям с избыточной массой тела (при этом горький шоколад употреблять можно, но в разумных пределах), страдающим диабетом, аллергикам с непереносимостью какао-продуктов.

Следует заметить, что в производстве какао-порошка часто используются ароматизаторы, разрыхлители и загустители, которые вызывают аллергические реакции. Поэтому при выборе напитка следует внимательно ознакомиться с составом. И рекомендуется покупать только натуральный продукт.