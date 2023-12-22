Что произошло в Иркутске в ночь на 22 декабря 2023 года: последние новости

В Иркутске ищут похитителей елок из Комсомольского парка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Неизвестные вырубили две ели в ночь с 19 на 20 декабря. Как пояснили в администрации города, эти деревья не смогут радовать иркутян, так как их обрабатывают специальным средством, которое будет издавать неприятный запах в тепле.