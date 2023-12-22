Жители Хабаровского края могут отправиться в Москву на новогодних каникулах

Министерство транспорта Хабаровского края сообщило о том, что к действующему расписанию авиакомпании «Аэрофлот» добавят новогодние рейсы в российскую столицу.
Это сделано по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. О дополнительных полетах авиакомпанию попросил минтранс, и те пошли ведомству навстречу.
Речь идет о рейсах Хабаровск-Москва-Хабаровск. Это связано с повышенным пассажирским спросом: улететь в столицу хотят не только жители, но и гости Хабаровского края.
Так что стоит запомнить, когда состоятся долгожданные рейсы. Отправиться в новогоднее путешествие можно будет 30 и 31 декабря, а также 5, 8 и 9 января. Забронировать билеты можно онлайн. Приобрести их получится также по «плоским» и субсидируемым тарифам.
Однако стоит поторопиться: билеты расхватывают, как горячие пирожки. Места в экономическом классе уже заканчиваются.