Жители Хабаровского края могут отправиться в Москву на новогодних каникулах

Так что стоит запомнить, когда состоятся долгожданные рейсы. Отправиться в новогоднее путешествие можно будет 30 и 31 декабря, а также 5, 8 и 9 января. Забронировать билеты можно онлайн. Приобрести их получится также по «плоским» и субсидируемым тарифам.