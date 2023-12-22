«Люди в ужасе стоят, все снимают»: массовое ночное ДТП во Владивостоке — видео

Отмечается, что в аварии пострадали 4 машины. В районе проспекта 100-летия Владивостока, 57, рулевой Toyota Corolla остановился, а в этот момент водитель Subaru Forester не успел среагировать и впечатался в Corolla. Далее Toyota Aqua на полной скорости влетела в Toyota Corolla Axio. От столкновения Axio откинуло на Forester, а того еще раз в Corolla.