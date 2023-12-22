«Динамо» размялось на команде из столицы Удмуртии

«Динамо» продолжает штамповать победы на домашнем паркете. Разгромив в «Олимпийце» отнюдь не самую безнадежную команду Суперлиги «Купол-Родники», подопечные Эдуарда Сандлера поднялись в турнирной таблице на 3-ю строчку и отстают от вышестоящего «ТЕМП-СУМЗ» лишь на одну победу, сообщает ИА PrimaMedia.
Баскетбол. Чемпионат России — Суперлига (6+). 21 декабря. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Динамо» (Владивосток) — «Купол-Родники» (Ижевск) 92:65 (29:4, 22:24, 16:22, 25:15).
«Динамо»: Аксенов (23 очка, 6 подборов, 11 передач), Грачев (16 очков, 13 подборов), Бабушкин (14 очков, 3 подбора), Десятников (12 очков, 5 подборов), Карпеко (12 очков, 6 подборов), Пичкуров (8 очков, 3 подбора), Митусов (7 очков, 1 подбор).
«Купол-Родники»: Полстянов (13 очков, 6 подборов), Карванен (12 очков, 2 подбора), Сорокин (8 очков, 5 подборов), Винник (6 очков, 4 подбора), Мартынов (6 очков, 2 подбора).
В гости к набравшему ход «Динамо» прибыла команда под руководством Сергея Чернова, в своё время выступавшего за «Спартак-Приморье». Но ижевцам не повезло — они попали под новичка нашей команды Даниила Аксёнова, с ходу оформившего «дабл-дабл» (23 очка и 11 передач). По факту — четвертая подряд победа «Динамо-машины», состав которой накануне покинули Егор Бестужев и Андрей Турэ.
Сегодня мы не стали далеко откладывать и создали комфортный гандикап уже в первой четверти. Я думаю, Ижевск просто не сразу проснулся, так бывает. Я доволен темпом и энергией, которую дал нам Аксенов, его игра выглядит очень привлекательно. Пользуясь случаем, приглашаю всех, кто давно не был на баскетболе, на игру в воскресенье«, — сказал после матча главный тренер БК “Динамо” (Владивосток) Эдуард Сандлер.
24 декабря «Динамо» принимает в «Олимпийце» примет МБА-МАИ из Москвы. Начало встречи — в 17:15.
Подопечные Михаила Карпенко сейчас занимают 7-ю строчку в турнирной таблице — 8 побед, 8 поражений. При этом, из пяти последних матчей «студенты» одержали победу в трёх. Пресс-служба «Динамо» отмечает, что Аксенов с января текущего года числился в системе ПБК МБА: выступал за основную команду МБА в Лиге ВТБ и фарм-клуб МБА-МАИ в Суперлиге. В октябрьском матче против «Динамо» стал самым результативным игроком, набрав 19 очков.