«Динамо» размялось на команде из столицы Удмуртии

Сегодня мы не стали далеко откладывать и создали комфортный гандикап уже в первой четверти. Я думаю, Ижевск просто не сразу проснулся, так бывает. Я доволен темпом и энергией, которую дал нам Аксенов, его игра выглядит очень привлекательно. Пользуясь случаем, приглашаю всех, кто давно не был на баскетболе, на игру в воскресенье«, — сказал после матча главный тренер БК “Динамо” (Владивосток) Эдуард Сандлер.