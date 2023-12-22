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Автомобильные пункты пропуска в Приморье изменят режим работы в новогодние праздники

Автомобильные пункты пропуска на российско-китайской границе в Приморье изменят работу в период новогодних праздников 2024 года, сообщает ИА PimaMedia со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.
Источник: PrimaMedia.ru

Так, по данным ведомства, пропуск товаров и транспортных средств не будет осуществляться:

  • в ДАПП Турий Рог и ДАПП Полтавка −1, 2 и 7 января 2024 года;
  • в МАПП Пограничный — 1 января 2024 года (грузовое и пассажирское направление), 7 января 2024 года (грузовое направление);
  • в МАПП Краскино — 31 декабря 2023 года, 1 и 7 января 2024 года (пассажирское направление), 1 и 7 января 2024 года (грузовое направление).

Режим работы железнодорожных пунктов пропуска ЖДПП Пограничный и ЖДПП Махалино во время праздников не изменится — работают круглосуточно.