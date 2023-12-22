Автомобильные пункты пропуска в Приморье изменят режим работы в новогодние праздники

Так, по данным ведомства, пропуск товаров и транспортных средств не будет осуществляться:
- в ДАПП Турий Рог и ДАПП Полтавка −1, 2 и 7 января 2024 года;
- в МАПП Пограничный — 1 января 2024 года (грузовое и пассажирское направление), 7 января 2024 года (грузовое направление);
- в МАПП Краскино — 31 декабря 2023 года, 1 и 7 января 2024 года (пассажирское направление), 1 и 7 января 2024 года (грузовое направление).
Режим работы железнодорожных пунктов пропуска ЖДПП Пограничный и ЖДПП Махалино во время праздников не изменится — работают круглосуточно.