Автомобильные пункты пропуска в Приморье изменят режим работы в новогодние праздники

Автомобильные пункты пропуска на российско-китайской границе в Приморье изменят работу в период новогодних праздников 2024 года, сообщает ИА PimaMedia со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.