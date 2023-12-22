Инновационную кровать создали в Новосибирске

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Новосибирске представили инновационную кровать для больниц, которая способна сократить сроки реабилитации пациентов и снизить нагрузку на медицинский персонал.
Известно, что кровать на 85% состоит из российских комплектующих, которые производятся в Академгородке, и имеет 21 позицию.
Кровать позволяет значительно снизить нагрузку на медицинский персонал. Об этом сообщил директор по развитию компании-производителя Игорь Мендзебровский.
По его словам, у кровати есть множество функций, в том числе, автоматический переворот, который предотвращает травматизм при перекладывании пациентов.
Сейчас компания планирует наладить производство и собрать до 1 500 кроватей в следующем году.
Напомним, что учёные из Новосибирска смогут превратить пластик в топливо.