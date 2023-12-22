Восстановлено движение трамваев в Хабаровске

В связи со сложной обстановкой было временно приостановлено движение трамваев маршрутов № 1, 2 и 5. «Единичка» и «двойка» доезжали только до депо от Химфармзавода и Рубероидного завода, соответственно. Дальше пассажирам, спешащим в центр города на работу или учебу, приходилось пересаживаться на автобусы. «Пятерка» не ходила вообще.