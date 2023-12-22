Восстановлено движение трамваев в Хабаровске

Ранним утром среды, 22 декабря, на Амурском бульваре произошла коммунальная авария, сообщает корр. ИА AmurMedia. Здесь, как выяснилось позже, прорвало трубы водопроводной сети. Вода заливала трамвайные пути, размывала снег. И все это на фоне крепкого мороза — минус 34−36 градусов Цельсия.
В связи со сложной обстановкой было временно приостановлено движение трамваев маршрутов № 1, 2 и 5. «Единичка» и «двойка» доезжали только до депо от Химфармзавода и Рубероидного завода, соответственно. Дальше пассажирам, спешащим в центр города на работу или учебу, приходилось пересаживаться на автобусы. «Пятерка» не ходила вообще.
На место аварии оперативно выехали сотрудники МУП г. Хабаровска «Водоканал», к настоящему времени аварийные работы закончены, движение трамваев восстановлено.