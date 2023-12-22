Умер пермский актер Сергей Пепеляев

Пепеляев родился в Перми 22 января 1992 года. С 2017 по 2020 год актер работал в Пермском театре «У Моста». В 2023 году он стал артистом Тольяттинского драматического театра. Зрителям он запомнился по своей роли старшеклассника в кинофильме «Географ глобус пропил». Внезапная болезнь не позволила ему продолжить репетиции спектакля «Без солнца».