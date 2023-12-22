Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Умер пермский актер Сергей Пепеляев

Ушел из жизни 18 декабря уроженец Перми актер Сергей Пепеляев. Ему было всего 32 года. Об этом сообщили представители Тольяттинского драматического театра «Колесо» в соцсети «ВКонтакте».

«Скоропостижно скончался актер Сергей Пепеляев. Практически вся его творческая жизнь была связана с родной Пермью, где в государственном институте культуры он окончил актерский курс, а затем играл в театре “У Моста”», — говорится в посте. Прощание с актером состоялось 19 декабря в Тольятти.

Пепеляев родился в Перми 22 января 1992 года. С 2017 по 2020 год актер работал в Пермском театре «У Моста». В 2023 году он стал артистом Тольяттинского драматического театра. Зрителям он запомнился по своей роли старшеклассника в кинофильме «Географ глобус пропил». Внезапная болезнь не позволила ему продолжить репетиции спектакля «Без солнца».