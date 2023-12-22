Эвтаназию для агрессивных бродячих собак в Хабаровском крае не введут

В рамках последнего в этом году заседания парламента Хабаровского края спикер Ирина Зикунова ответила на вопросы журналистов. Было задано много вопросов, актуальных для региона, в том числе — и про агрессивных бездомных собак.
— Что касается по работе с животными без владельцев, очень много прошло мероприятий на площадке Законодательной думы и несколько совещаний на заседании профильного комитета. Результатом этого стал закон, который устанавливает правила содержания и выгула животных без нанесения ущерба общественным интересам. Остро стоит проблема бродячих животных в районах региона. Мы часто слышим о проблемах с агрессивными бездомными собаками от глав поселений. Главная проблема состоит в том, что сегодня нет четких механизмов, которые контролировали бы численность агрессивных особей. Также нет предпринимательских нарративов в малых поселениях, которые бы способствовали организации приютов для бездомных животных. Все эти моменты делают невозможным урегулирование данной проблемы силами населения и муниципалитетов. Проблема гораздо сложнее, чем кажется, — отметила Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края.
— Вариант с эвтаназией для бездомных животных, проявляющих агрессию, не для нашего региона. Я считаю, что такие меры входят в противоречие с конституционным принципом гуманного обращения с животными. И на данный момент все законотворцы и квалифицированные юристы прогнозируют возникновение споров по данным вопросам на уровне высших судебных инстанций. И есть мнение, что в тех же регионах законы о разрешенной эвтаназии агрессивных животных будут отменены. Поэтому региональный парламент принимает во внимание позицию зоозащиты, а также делает все, чтобы общественные пространства было безопасными для граждан, — отметила Ирина Зикунова, председатель законодательной думы Хабаровского края.
Напомним, что по закону, принятому некоторое время назад, предлагается ввести дополнительные требования к содержанию домашних животных, а также установить административную ответственность за их нарушение. Важной мерой является использование поводка и намордника для собак в общественных местах, чтобы предотвратить возможные инциденты. Также владельцев обязали убирать после своих питомцев и предотвращать их агрессивное поведение.