Эвтаназию для агрессивных бродячих собак в Хабаровском крае не введут

— Что касается по работе с животными без владельцев, очень много прошло мероприятий на площадке Законодательной думы и несколько совещаний на заседании профильного комитета. Результатом этого стал закон, который устанавливает правила содержания и выгула животных без нанесения ущерба общественным интересам. Остро стоит проблема бродячих животных в районах региона. Мы часто слышим о проблемах с агрессивными бездомными собаками от глав поселений. Главная проблема состоит в том, что сегодня нет четких механизмов, которые контролировали бы численность агрессивных особей. Также нет предпринимательских нарративов в малых поселениях, которые бы способствовали организации приютов для бездомных животных. Все эти моменты делают невозможным урегулирование данной проблемы силами населения и муниципалитетов. Проблема гораздо сложнее, чем кажется, — отметила Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края.