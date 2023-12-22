В Иркутске экипаж ДПС помог двум замерзающим на дороге водителям из Самары и Черемхова

Наряд ДПС в составе лейтенанта полиции Зуева Романа и лейтенанта полиции Ефремова Владимира за час оказали помощь двум замерзающим на дороге водителям. Машины автомобилистов сломались из-за низких температур. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Так, накануне утром, 21 декабря, внимание полицейских привлекла припаркованная на обочине иномарка. Универсал стоял со включенной аварийной сигнализацией, а рядом находился замерзающий мужчина.

Выяснилось, что водитель ехал из Черемхова в Иркутск. Почувствовав запах гари, он остановился, чтобы проверить техническое состояние транспорта и обнаружил, что в связи с низкими температурами у машины выдавило сапун и выбежало масло.

Полицейские отвезли водителя до ближайшей АЗС для покупки всего необходимого для устранения поломки, после чего доставили его обратно. Убедившись, что машина на ходу, автоинспекторы вернулись на маршрут патрулирования.

Спустя 30 минут сотрудники Госавтоинспекции заметили человека, который стоял рядом с грузовым автомобилем и просил о помощи. Водитель «Газели» рассказал полицейским, что выехал из Самары, а на подъезде к Иркутску двигатель машины заглох. Мужчина пытался остановить попутный транспорт для буксировки грузовика до ближайшего автосервиса, однако кум не помогли.