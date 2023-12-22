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Сбежавший на СВО мэр Абушаев получил ранение

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря, ФедералПресс. Бывший мэр Большого Камня Рустям Абушаев получил осколочное ранение в зоне специальной военной операции. После реабилитации он вновь вернулся в строй.
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Источник: AP 2023

О случившемся Абушаев рассказал сам в своем телеграм-канале.

«Около месяца назад получил осколочное ранение. Прошел реабилитацию. Не переживайте. Сейчас воюю с нашими ребятами дальше», — рассказал Абушаев.

Он также добавил, что из-за ранения получил страховые выплаты в размере около 3 млн рублей и все деньги перевел отряду, в котором служит.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Абушаева наградили медалью «За храбрость» II степени за достижения на СВО. Напомним, что глава Большого Камня с марта находится в зоне специальной военной операции. Весной также в отношении него было возбуждено уголовное дело из-за махинаций с землей в Надеждинском районе.