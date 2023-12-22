Сбежавший на СВО мэр Абушаев получил ранение

Ранее «ФедералПресс» писал, что Абушаева наградили медалью «За храбрость» II степени за достижения на СВО. Напомним, что глава Большого Камня с марта находится в зоне специальной военной операции. Весной также в отношении него было возбуждено уголовное дело из-за махинаций с землей в Надеждинском районе.