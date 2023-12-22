Сбежавший на СВО мэр Абушаев получил ранение

О случившемся Абушаев рассказал сам в своем телеграм-канале.
«Около месяца назад получил осколочное ранение. Прошел реабилитацию. Не переживайте. Сейчас воюю с нашими ребятами дальше», — рассказал Абушаев.
Он также добавил, что из-за ранения получил страховые выплаты в размере около 3 млн рублей и все деньги перевел отряду, в котором служит.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Абушаева наградили медалью «За храбрость» II степени за достижения на СВО. Напомним, что глава Большого Камня с марта находится в зоне специальной военной операции. Весной также в отношении него было возбуждено уголовное дело из-за махинаций с землей в Надеждинском районе.