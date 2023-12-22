Небольшой снег ожидает жителей Иркутской области 22 декабря

Завершились аномальные морозы. На выходные в столице Приангарья прогнозируется значительное потепление. Значит можно провести субботу и воскресенье на свежем воздухе с родными и близкими. А что показывают столбики термометров сегодня? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 22 декабря 2023 года.
Погода в Иркутске 22 декабря
— По области ожидается переменная облачность, небольшой снег, в Тайшетском, Чунском и северных районах небольшой снег, утром туман. Ветер юго-западный, северо-западный 5−10 м/с. Температура −16…-21, в пониженных формах рельефа −26…-31, а в западных, северо-западных районах и горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья местами −6…-11 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 22 декабря 2023 года будет преимущественно без осадков, ветер северный, северо-западный 3−8 м/с. Столбики термометров покажут −16…-18.