Небольшой снег ожидает жителей Иркутской области 22 декабря

Завершились аномальные морозы. На выходные в столице Приангарья прогнозируется значительное потепление. Значит можно провести субботу и воскресенье на свежем воздухе с родными и близкими. А что показывают столбики термометров сегодня? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 22 декабря 2023 года.