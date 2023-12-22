В Хабаровске жильцы дома на Артемовской так и не получили обещанное тепло

В Хабаровске отопительный сезон проходит с перебоями. Ранее в квартирах Южного района случилось массовое похолодание в квартирах из-за аварии на газопроводе. ТЭЦ-1 в срочно порядке перевозили на резервный способ отопления — уголь, а после устранения аварии оборудование переведено обратно на газ.