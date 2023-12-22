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В Хабаровске пьяный водитель Subaru влетел в автобус, пострадал пассажир

Владелец японского авто не рассчитал скорость и выехал на встречную полосу.
дтп
Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

В Хабаровске пьяный водитель Subaru разогнался и врезался в автобус. Пассажир легковушки получил травмы, сообщает пресс-служба городской ГИБДД.

Авария произошла 21 декабря в 23:50 на территории Индустриального района. 33-летний водитель Subaru Legacy, который вёл автомобиль в нетрезвом состоянии, решил ускориться — но не учёл, что на дороге гололедица. Иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась лоб в лоб с пассажирским автобусом «Волгабас».

В результате ДТП пассажир Subaru получил травмы. Виновник происшествия остался невредим, водитель автобуса тоже не пострадал.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства случившегося устанавливаются.