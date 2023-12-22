В Хабаровске пьяный водитель Subaru влетел в автобус, пострадал пассажир

Авария произошла 21 декабря в 23:50 на территории Индустриального района. 33-летний водитель Subaru Legacy, который вёл автомобиль в нетрезвом состоянии, решил ускориться — но не учёл, что на дороге гололедица. Иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась лоб в лоб с пассажирским автобусом «Волгабас».