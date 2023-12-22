Хабаровский пенсионер не дал телефонным мошенникам себя обмануть

В полицию обратился 75-летний житель Центрального района, который рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился менеджером компании сотовой связи. Звонивший сообщил, что произошел какой-то технический сбой, и все договора на обслуживание утеряны, и необходимо восстановить договор на обслуживание, иначе пользоваться услугами сотовой связи оператора будет не возможно. Для того, чтобы якобы восстановить договор, необходимо продиктовать код, поступивший по смс. После этого «менеджер» сказал, что из-за технического сбоя мошенники могут получить доступ к счетам абонентов. Чтобы обезопасить себя, нужно срочно ехать в банк, снять деньги и перевести их на «безопасный» счет. Пенсионер понял, что его пытаются обмануть, прервал звонок, запомнил номер телефона звонившего и пришел в полицию, написал заявление. Отмечается, что на счету у пенсионера было 300 тысяч рублей.