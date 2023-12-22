Как правильно питаться без диет и подсчета калорий?

Здоровое питание заключается не в подсчете калорий и не в жестких диетах.
Галина Латаева, врач «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики», объясняет, что здоровое питание заключается не в подсчете калорий и не в жестких диетах. Суть правильного рациона: обеспечить организм необходимыми пищевыми волокнами, витаминами и микроэлементами.
Какие принципы нужно соблюдать?
Энергетическое равновесие. Человек должен тратить столько энергии, сколько получает из пищи, то есть для расходования энергии нужна достаточная физическая нагрузка.
Сбалансированность питания — соблюдение оптимальных пропорций между белками, жирами и углеводами по формуле: один белок, один жир, четыре углевода.
Разнообразие продуктов питания.
Соблюдение режима. Это значит, что питание должно быть: дробным (3−5 раз в сутки), регулярным (в одно и тоже время), равномерным, но при этом самые калорийные блюда употреблять до 15.00, а ужинать не позднее, чем за 2−3 часа до сна.
Не забывайте в течение дня регулярно пить воду! Ее примерная норма — 30 мл/кг веса.
Результаты неправильного питания сразу могут быть незаметны, но вкусовые рецепторы быстро привыкнут к сладкому, соленому, жирному. А вскоре окажется, что торт, чипсы, фастфуд украли молодость и здоровье. Болезни, связанные с неправильным питанием, чаще всего поражают сердце и сосуды. Ожирение, сахарный диабет II типа, подагра, желчнокаменная болезнь и некоторые виды онкологии могут быть вызваны избыточным нездоровым рационом.
Как перейти на правильное питание?
Ограничьте соль, ее ежедневное употребление не должно превышать 5 грамм (это 1 чайная ложка без горки), включая соль в готовых продуктах питания.
Откажитесь от сахаросодержащих напитков, сладостей, колбас, копченостей и алкоголя. Максимальная суточная норма сахара 30−40 грамм — 5−6 чайных ложек, включая сахар в меде, овощных консервах, кондитерских изделиях, выпечке.
Ежедневно употребляйте не менее 400 г овощей, фруктов и ягод.
Избегайте жирной пищи, избыточного потребления калорий. Уменьшить количество жиров помогает приготовление пищи на пару, запекание, варка.
Замените продукты с высокой степенью промышленной обработки на натуральные.
Всегда завтракайте, это простой способ получить энергию на весь день и обезопасить себя от накопления чувства голода.
Не совмещайте прием пищи с просмотром телевизора или соцсетей.