Как правильно питаться без диет и подсчета калорий?

Соблюдение режима. Это значит, что питание должно быть: дробным (3−5 раз в сутки), регулярным (в одно и тоже время), равномерным, но при этом самые калорийные блюда употреблять до 15.00, а ужинать не позднее, чем за 2−3 часа до сна.