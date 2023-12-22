Из Хабаровского края в Жаохэ отправились первые этой зимой туристы

В селе Покровка Бикинского района официально открылась понтонная переправа, соединяющая Хабаровский край с китайским городом Жаохэ. В первый день работы пункта пропуска его пересекли 17 грузовиков и автобусов с 97 пассажирами передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал biang.ru.
Китайские грузовики доставили на российскую сторону 84 тонны груза, состоящего в основном из риса, палочек для еды и зубочисток. Среди пассажиров — туристы из Хабаровска и Лучегорска Приморского края, к которому погранпереход в Покровке является ближайшим.
Напомним, летняя навигация на пограничном переходе Покровка — Жаохэ закрылась 3 ноября. После ледостава на Уссури власти обоих государств навели 460-метровый понтонный мост, состоящий из 21 понтона.
C 10 июня по 3 ноября текущего года границу на этом погранпереходе пересекло 4759 граждан РФ и 2268 граждан КНР. Также напомним, что власти России и Китая рассматривают вариант в следующем сезоне сделать понтонную переправу через Уссури круглогодичной, это позволит увеличить грузооборот между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян.