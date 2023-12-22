Из Хабаровского края в Жаохэ отправились первые этой зимой туристы

C 10 июня по 3 ноября текущего года границу на этом погранпереходе пересекло 4759 граждан РФ и 2268 граждан КНР. Также напомним, что власти России и Китая рассматривают вариант в следующем сезоне сделать понтонную переправу через Уссури круглогодичной, это позволит увеличить грузооборот между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян.