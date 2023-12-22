Жители Красноярска назвали самые желанные новогодние подарки

Жители Красноярска назвали самые лучшие подарки на Новый год. Опрос провёл портал SuperJob.
Самым желанных подарком по мнению красноярцев можно назвать деньги. Их хотели бы получить 24% респондентов. На деньги они бы сами купили подарок, какой хотят. О путешествиях мечтают 12% опрошенных, ещё 11% хотели бы какой-нибудь гаджет в подарок, а 8% сертификат на обучение.
4% хотели в качестве подарка инструменты для строительства и ремонта, по 3% — быттехнику, украшения, спортивные товары. По 2% хотят на Новый год новый наряд, элитный алкоголь, книги, билеты в театр или на концерт. Ещё меньше желают для презента подарочные сертификаты, мебель, товары для здоровья, косметику
Мужчины чаще желают получить на Новый год деньги, инструменты, товары для спорта и активного отдыха. Женщины — путешествия, сертификаты на обучение, украшения.
Люди старше 45 лет отдают большее предпочтение инструментам и путешествиям, респонденты до 34 лет — девайсам и сертификатам на обучение.