Жители Красноярска назвали самые желанные новогодние подарки

4% хотели в качестве подарка инструменты для строительства и ремонта, по 3% — быттехнику, украшения, спортивные товары. По 2% хотят на Новый год новый наряд, элитный алкоголь, книги, билеты в театр или на концерт. Ещё меньше желают для презента подарочные сертификаты, мебель, товары для здоровья, косметику и т. п.