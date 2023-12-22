Инструкция для мамы. Что нужно знать в первый год материнства?

Согласно опросам, большинство женщин не знают, каким специалистам необходимо показать новорождённого, какие обследования, анализы и прививки нужно сделать и в какие сроки, как быстро получить медицинский полис на ребёнка. Поэтому во время беременности и после рождения малыша мамы часто нуждаются в помощи при взаимодействии с врачами и медицинскими организациями.
Бывает, что после родов у женщины возникают проблемы со здоровьем. В хлопотах с младенцем многие предпочитают не обращаться к врачу: кажется, что на себя просто нет времени и возможностей, — ребёнка придётся либо брать с собой в поликлинику, либо оставлять с близкими дома, да и записаться ко многим врачам самостоятельно нельзя. В результате проблемы со здоровьем могут усугубляться, что сказывается на качестве жизни и мамы, и малыша.
Между тем по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) можно не только получить широкий комплекс бесплатных медицинских услуг, но и индивидуальное сопровождение от страховой компании. Ее специалисты помогают мамам с новорождёнными получить необходимую медицинскую помощь вовремя и в полном объёме, в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями Минздрава России.
Сначала наденьте кислородную маску на себя, потом на ребёнка.
Часто после родов женщины сталкиваются с неприятными последствиями: опущение матки, мочевого пузыря и кишечника и, как следствие, недержание мочи. Они связаны в первую очередь с вынашиванием ребёнка, прохождением плода через родовые пути, влиянием гормональных изменений на сосуды. У многих эти явления проходят сами, но в тяжёлых случаях требуется хирургическое вмешательство.
«Во время послеродового периода, длящегося 42 дня, молодые матери могут столкнуться с рядом осложнений. Это различные тромбоэмболические заболевания, например, тромбоз сосудов, тромбоэмболия лёгочной артерии, и самое распространённое — эндометрит, воспаление слизистой оболочки полости матки, которое, конечно, может приводить к тяжёлым последствиям, например, к перитониту или сепсису. Своевременная диагностика таких вещей крайне важна, но к сожалению, сейчас из-за короткого постродового времени в роддоме диагностировать такое заболевание удается не сразу и не у всех больных. С этим заболеванием женщины идут уже в женскую консультацию, выявляют его посредством ультразвука, а ещё его диагностируют путём пальпации матки, бактериологическим исследованием из шейки матки», — комментирует Анастасия Чурганова, врач акушер-гинеколог, доцент кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук.
По словам врача, эти осложнения являются возрастными, а средний возраст первородящих неуклонно растёт (сейчас он составляет 33 года), поэтому гинекологи и акушеры в последние годы сталкиваются с этим всё чаще. При этом чем раньше врач заподозрит тромбоз, тем лучше: проведение тромболитической терапии позволит сохранить жизнь женщины.
Развитие многих послеродовых угроз можно предотвратить ещё во время беременности при своевременном обследовании, выявлении и контроле рисков.
«Наши эксперты следят, например, чтобы женщинам в первом триместре проводили обследование на инфекции, передающиеся половым путём, а пациенткам с отрицательным резус-фактором на 28−32 неделе назначили инъекцию антирезусного иммуноглобулина для предотвращения резус-конфликта. На поздних сроках беременности крайне важно назначить бакпосев на стрептококк группы В, это позволит избежать эндометрита у мамы и пневмонии у ребёнка, — отмечает медицинский директор “АльфаСтрахование — ОМС”, д.м.н. Алексей Березников. — Внешний независимый аудит качества медицинской помощи в таких ситуациях необходим, чтобы не допустить проблем со здоровьем для мамы и малыша в ситуациях, когда их можно и нужно предупредить».
Забота о здоровье с первых дней.
Помимо должного внимания к своему здоровью молодой маме нужно заботиться о благополучии ребёнка. А ему только в первый год жизни предстоит посетить врачей более 20 раз и пройти 15 видов обследований.
В месячном возрасте ребёнка обязательно осматривают педиатр, невролог, хирург, офтальмолог и стоматолог. Также ему полагается ряд исследований, таких как нейросонография, ультразвуковые исследования сердца, брюшной полости, тазобедренных суставов. В два месяца ребёнка вновь осматривает педиатр, также выполняется общий анализ крови и мочи. В три месяца — травматолог-ортопед: при необходимости он назначает повторное УЗИ тазобедренных суставов. В годовалом возрасте ребёнку нужно пересдать общие анализы крови и мочи, повторить УЗИ сердца. Также предстоит ещё раз пройти осмотр у педиатра, невролога, хирурга, ортопеда, офтальмолога и оториноларинголога.
«Регулярный мониторинг здоровья на педиатрическом этапе позволяет адекватно оценивать темпы роста и развития ребёнка, а также вовремя определять отклонения от нормы и избегать развития осложнений», — уточняет Рабият Зайниддинова, врач-педиатр, кандидат медицинских наук.
Индивидуальный подход в рамках ОМС.
Чтобы вовремя получить все необходимые консультации и пройти обследования, молодой маме часто требуется специальная информационная поддержка и помощь при записи к специалистам. Не все знают, что такие услуги бесплатно оказывают страховые компании по ОМС. «В рамках нашего сервиса по индивидуальному сопровождению женщин во время беременности и после родов наши сотрудники ведут женщин с момента постановки на учёт в женской консультации: помогают своевременно попасть на приём к нужным специалистам и маме, и малышу, берут на контроль наблюдение за детьми, родившимися раньше срока», — рассказывает Алексей Березников.
Проверено на личном опыте — отзывы молодых мам.
Елена, 26 лет, Челябинск:
«Я была на связи со страховым представителем с первого триместра беременности. Через 2 недели после родов заболела и отекла правая нога — варикоз вен. Ходить по врачам за направлением к флебологу было тяжело, да и малыша не с кем оставить. Позвонила на горячую линию в свою страховую — даже объяснять не пришлось, девочки знали, что я наблюдалась с венами ещё раньше. Мне организовали срочный приём флеболога в тот же день. Оказалось, у меня послеродовой тромбоз вен и действовать в такой ситуации нужно быстро».
Ксения, 32 года, Тюменская область:
«Не могла записать месячного ребенка на УЗИ сердца в детской поликлинике. То врач на больничном, то нет записи. Позвонила в свою страховую по ОМС. Проблема сразу решилась, специалисты связались с заведующей поликлиники, и через 2 дня нас пригласили на приём».