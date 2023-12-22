Инструкция для мамы. Что нужно знать в первый год материнства?

«Во время послеродового периода, длящегося 42 дня, молодые матери могут столкнуться с рядом осложнений. Это различные тромбоэмболические заболевания, например, тромбоз сосудов, тромбоэмболия лёгочной артерии, и самое распространённое — эндометрит, воспаление слизистой оболочки полости матки, которое, конечно, может приводить к тяжёлым последствиям, например, к перитониту или сепсису. Своевременная диагностика таких вещей крайне важна, но к сожалению, сейчас из-за короткого постродового времени в роддоме диагностировать такое заболевание удается не сразу и не у всех больных. С этим заболеванием женщины идут уже в женскую консультацию, выявляют его посредством ультразвука, а ещё его диагностируют путём пальпации матки, бактериологическим исследованием из шейки матки», — комментирует Анастасия Чурганова, врач акушер-гинеколог, доцент кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук.