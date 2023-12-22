Игорь Кобзев принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

«Новый год — это время исполнения желаний. В детстве, когда у меня были простые коньки на завязках, я очень хотел чехословацкие черно-желтые, их только привезли в город. Я попросил у папы подарить их мне на Новый год, и он это сделал. До сих пор это воспоминаю. Поэтому мечты каждого ребенка, который оставил здесь свои пожелания, нужно реализовать. Здесь на елке осталось чуть более 20 открыток, значит, взрослые не остались равнодушными. Я, например, обязательно постараюсь передать Владимиру Путину мечту Артема о встрече с ним», — рассказал Игорь Кобзев.