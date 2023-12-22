Игорь Кобзев принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Глава региона исполнит мечту 10-летнего Кости из Иркутска о коньках и четвероклассника Артема из Кировска Луганской Народной Республики о телескопе.
В своем письме Костя пишет, что очень любит зиму и кататься на коньках. Артем рассказал Деду Морозу: «Из-за болезни я нахожусь на домашнем обучении. Я очень сильно хочу ходить в школу. Я мечтаю увидеть нашего Президента Владимира Путина, но это, наверное, невозможно. А на Новый год я бы хотел телескоп, чтобы наблюдать за звездами».
«Новый год — это время исполнения желаний. В детстве, когда у меня были простые коньки на завязках, я очень хотел чехословацкие черно-желтые, их только привезли в город. Я попросил у папы подарить их мне на Новый год, и он это сделал. До сих пор это воспоминаю. Поэтому мечты каждого ребенка, который оставил здесь свои пожелания, нужно реализовать. Здесь на елке осталось чуть более 20 открыток, значит, взрослые не остались равнодушными. Я, например, обязательно постараюсь передать Владимиру Путину мечту Артема о встрече с ним», — рассказал Игорь Кобзев.
В Иркутске праздничное дерево, украшенное детскими мечтами, установлено в здании Правительства Иркутской области. В начале декабря здесь появилось около 200 писем Деду Морозу от детей из подшефного Кировска ЛНР, затем еще 115 открыток с пожеланиями — от воспитанников учреждений Иркутской области для сирот и оставшихся без попечения родителей, а также детей, особо нуждающихся в поддержке.
По информации пресс-службы облправительства, подарки в Кировск уже отправили адресатам, в конце декабря их планируется доставить. Сбор подарков для ребят из Иркутской области завершится в конце следующей недели, к празднику их также развезут по учреждениям.