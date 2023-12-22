Как можно заработать на новогодних праздниках в Казахстане

Кроме того, во время «бума» доставок компаниям требуются и сборщики заказов, которые возьмут на себя работу с курьерами и будут комплектовать заказы в магазине или на складе, чтобы затем передать его клиенту. При этом иногда круг обязанностей может быть шире, например нужно участвовать в инвентаризации, доставлять заказы, обслуживать покупателей на кассе или общаться с клиентами по телефону. В целом подработка в магазинах не требует опыта, к тому же можно найти торговую точку недалеко от дома, чтобы не тратить время на дорогу.