Подземный переход во Владивостоке превратился в ледяное царство

Подземный переход на Красного Знамени, 86, временно закрыли из-за сильного обледнения, сообщает ИА PrimaMedia.
О том, что случилось с переходами, стало известно из Телеграм-канала (18+) «Красного знамени пр-кт и что выше». Шокированные пешеходы сняли на фото серьезно обледеневшее подземное «царство».
«Подземный переход Красного Знамени/Толстого. Полный ахтунг! Только для экстремалов», — поделились местные жители.
Для разъяснения ситуации корр. ИА PrimaMedia обратился в пресс-службу мэрии. Специалисты ответили, что в минувший вторник, 19 декабря, бригады муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» наводили порядок в переходе, убирая образовавшуюся наледь. Но уже на следующий день здесь всё вновь оказалось затопленным.
«Для безопасности пешеходов подземный переход на проспекте Красного Знамени, 86, временно закрыт — пока причина аварийной ситуации не устранена. Пешеходов просят пользоваться рядом расположенным наземным пешеходным переходом. Городская администрация проводит проверку по факту случившегося», — уточнили в ведомстве.