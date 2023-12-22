Подземный переход во Владивостоке превратился в ледяное царство

О том, что случилось с переходами, стало известно из Телеграм-канала (18+) «Красного знамени пр-кт и что выше». Шокированные пешеходы сняли на фото серьезно обледеневшее подземное «царство».

Для разъяснения ситуации корр. ИА PrimaMedia обратился в пресс-службу мэрии. Специалисты ответили, что в минувший вторник, 19 декабря, бригады муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» наводили порядок в переходе, убирая образовавшуюся наледь. Но уже на следующий день здесь всё вновь оказалось затопленным.