«Избил прямо в школе — на глазах сына»: жительница Иркутска не может забрать 9-летнего ребенка у бывшего мужа

За семейными разногласиями 41-летней Екатерины А. из Иркутска с мужем, казалось, следила вся Россия. С мая 2023 года супруги решили жить раздельно. В июне женщина подала на развод, в это время ее супруг уже переехал в Калининград. Сама мама четырех детей (в том числе две старшие дочери от первого брака) продолжила жить в Приангарье. Вместе с отцом на время летних каникул полетел 9-летний сын. В первое время мальчик поддерживал связь с мамой и сестрами по видеосвязи, но вскоре глава семейства заявил, что сам будет воспитывать школьника, а потому перевел его в один из лицеев Калининграда. После этого, по словам Екатерины, она не могла свободно общаться с ребенком, а муж упорно игнорировал ее звонки.