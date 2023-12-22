«Избил прямо в школе — на глазах сына»: жительница Иркутска не может забрать 9-летнего ребенка у бывшего мужа

За семейными разногласиями 41-летней Екатерины А. из Иркутска с мужем, казалось, следила вся Россия. С мая 2023 года супруги решили жить раздельно. В июне женщина подала на развод, в это время ее супруг уже переехал в Калининград. Сама мама четырех детей (в том числе две старшие дочери от первого брака) продолжила жить в Приангарье. Вместе с отцом на время летних каникул полетел 9-летний сын. В первое время мальчик поддерживал связь с мамой и сестрами по видеосвязи, но вскоре глава семейства заявил, что сам будет воспитывать школьника, а потому перевел его в один из лицеев Калининграда. После этого, по словам Екатерины, она не могла свободно общаться с ребенком, а муж упорно игнорировал ее звонки.
— При этом, сын неоднократно повторял, что хочет домой, — утверждает собеседница КП-Иркутск.
Начались судебные разбирательства, по завершению которых стало бы ясно, с кем после расторжения брака останутся общие дети пары. Но ситуация приобрела общественный резонанс. В ноябре сибирячка без ведома супруга приехала в школу, чтобы впервые за полгода увидеть ребенка. Третьеклассник хотел провести время с матерью, но пришедший за сыном мужчина, увидев жену, впал в ярость. Он избил Екатерину на глазах мальчика — в фойе лицея, а затем вновь увез ребенка. Зверства попали на камеру видеонаблюдения.
— В суде бывший муж был взбешен, когда узнал, что сын звонил мне и признавался, что очень скучает, — поделилась Екатерина А. — Я боюсь, что он может ему навредить в состоянии агрессии. Ребенок на следующий день не пришел в школу на новогодний утренник. Учителю сказали, что якобы заболел. Но я не верю. Свекровь местонахождения сына и внука не раскрывает, заявляя, что ребенка мне не отдаст. Экс-супруг трубки не берет, решение суда игнорирует.
Судебными приставами возбуждено исполнительное производство по возвращению 9-летнего школьника матери. Иркутянка, заручившись помощью полицейских, планирует продолжать поиски сына, чтобы вместе с ним вернуться домой.