Хабаровская студентка встретилась с Владимиром Путиным

— Для нас в высшей степени важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями — с теми, кто ждёт специалистов высокого класса на своих предприятиях. Потому что развиваться крупным, особенно высокотехнологичным предприятиям без этих кадров невозможно. И по программам, которые государство для себя верстает, где-то в течение ближайших трёх лет мы должны подготовить миллион таких специалистов, — сказал в ходе встречи глава государства. В ходе встречи ребята рассказали о своих планах на профессиональную реализацию, поделились эмоциями от учебы в колледжах и участия в чемпионате «Профессионалы». В свою очередь, президент поздравил студентов, с тем, что они сделали первые успешные шаги на своем карьерном пути. Президент пожелал дальнейших успехов и пообещал каждому победителю и призеру Чемпионата сертификат на поездку по стране в рамках программы, которая называется «Больше, чем путешествие».