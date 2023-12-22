Хабаровская студентка встретилась с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Владимирович Путин встретился с победителями и призёрами Всероссийского чемпионата «Профессионалы», среди которых студентка третьего курса Хабаровского государственного медколледжа имени Макарова Наталья Лазаренко, учащаяся по специальности «Сестринское дело». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», девушка завоевала серебряную медаль в компетенции «Медицинский и социальный уход».
— Для нас в высшей степени важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями — с теми, кто ждёт специалистов высокого класса на своих предприятиях. Потому что развиваться крупным, особенно высокотехнологичным предприятиям без этих кадров невозможно. И по программам, которые государство для себя верстает, где-то в течение ближайших трёх лет мы должны подготовить миллион таких специалистов, — сказал в ходе встречи глава государства. В ходе встречи ребята рассказали о своих планах на профессиональную реализацию, поделились эмоциями от учебы в колледжах и участия в чемпионате «Профессионалы». В свою очередь, президент поздравил студентов, с тем, что они сделали первые успешные шаги на своем карьерном пути. Президент пожелал дальнейших успехов и пообещал каждому победителю и призеру Чемпионата сертификат на поездку по стране в рамках программы, которая называется «Больше, чем путешествие».
— О приглашении я узнала очень внезапно и уже на следующий день прилетела в Москву. Было очень приятно осознавать, что я смогла проявить себя как профессионал, что меня даже пригласили на такую неожиданную и знаменательную встречу. Мне кажется, что только когда я зашла в Кремль, я начала осознавать до конца, что сейчас я увижу главу государства, который очень заинтересован в данном чемпионатном движении и дальнейшем его развитии. В Кремле безумно красиво, архитектура и помпезность заставляют затаить дыхание, — рассказала Наталья Лазаренко.
По словам студентки, связать свою жизнь с медициной она мечтала с самого детства, поэтому и пошла учиться в медколледж. Про чемпионатное движение она узнала ещё на первом курсе, но поучаствовать не смогла. С переходом на второй курс стала сомневаться в себе, но когда познакомилась с главным экспертом Хабаровского края по компетенции «Медицинский и социальный уход» Александрой Валерьевной Андрющенко, то все сомнения развеялись. Специалист сама пригласила её поучаствовать в чемпионате.
— Заняв первые места малого и регионально чемпионатов «Профессионалы», а также второе место на межрегиональном этапе, я начала готовиться к финалу. Это были ежедневные тренировки по 6−8 часов, скрупулезный разбор конкурсных заданий и огромное желание отточить свои навыки до мельчайших деталей. Свой опыт участия в чемпионатном движении мне передала Бородинская Анастасия Васильевна, которая в 2021 году в финале «Молодых профессионалов» также заняла второе место, — отметила будущая медсестра.
Отметим, что в этом году участники от Хабаровского края завоевали на Национальном чемпионате и Отборочных соревнованиях 10 медалей. Очередной региональный чемпионат состоится по 70 компетенциям. Через год их количество на чемпионате составит 85, включая блок по креативным индустриям, цифровым компетенциям и направлениям подготовки кластеров «Профессионалитет».