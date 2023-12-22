Новосибирск официально признали родиной снежных баб

Самая идея появилась еще год назад, когда Новосибирск признали новогодней столицей России. В тот раз в городе прошел съезд Дедов Морозов, там озвучили предложение. При этом в Новосибирске уже не первый год проходит Фестиваль снежных баб, во время которого местные жители лепят снеговиков.