Новосибирск официально признали родиной снежных баб

В 2023 году под этим брендом проведут фестиваль и конкурс лепки, а в парке «Арена» откроют тематический арт-объект.
Самая идея появилась еще год назад, когда Новосибирск признали новогодней столицей России. В тот раз в городе прошел съезд Дедов Морозов, там озвучили предложение. При этом в Новосибирске уже не первый год проходит Фестиваль снежных баб, во время которого местные жители лепят снеговиков.
Следующий год тоже откроет Фестиваль, только на этот раз он пройдет в новом парке «Арена» около Ледового Дворца спорта.