Осадки и сильный ветер ожидаются в Беларуси в пятницу

МИНСК, 22 дек — Sputnik. В пятницу в Беларуси опасных гидрометеорологических явлений не ожидается, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с, местами — 15−18 м/с.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от −1°С до +4°С.
Прогноз погоды по регионам
Во всех областных центрах, в том числе в Минске, дневное значение температуры воздуха будет со знаком плюс и составит +1…+3°C.
В белорусской столице в пятницу будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 5−10 м/с.
Аналогичные погодные условия будут и в Витебске.
В Бресте и Гродно также ожидается в основном облачная с прояснениями погода. В областных центрах в пятницу пройдут кратковременные снег и мокрый снег (вероятность осадков более 90%). Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Гомеле и Могилеве — схожие погодные условия: облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, ветер южный 5−10 м/с.