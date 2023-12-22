Осадки и сильный ветер ожидаются в Беларуси в пятницу

В Бресте и Гродно также ожидается в основном облачная с прояснениями погода. В областных центрах в пятницу пройдут кратковременные снег и мокрый снег (вероятность осадков более 90%). Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.