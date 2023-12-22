Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске разрешили строить до 25 июня 2024 года.

Соответствующий документ, подписанный начальником управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Евгением Улитко. опубликован на сайте администрации города.
Новое разрешение подрядчику было выдано 20 декабря. Теперь он, по закону, может не вводить станцию в эксплуатацию еще полгода.
Между тем глава региона недавно сообщил, что строительство станции будет завершено весной 2024 года.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что суд отклонил апелляцию подрядчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске.