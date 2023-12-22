Автолюбителям Хабаровского края дали карт-бланш на новогодние украшения

Близится самый любимый праздник всех россиян — Новый год. В его преддверии многие стараются как-то украсить свой дом, чтобы создать необходимую радостную атмосферу, поставить ель, зажечь гирлянды. Но что делать, если хочется соответствующим образом оформить личный автомобиль и при этом не нарваться на наказание от дорожных полицейских? Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» выяснил это в городском управлении ГИБДД.
Первое, что приходит в голову, при мысли о новогоднем украшении — это световая гирлянда. Благодаря китайским товарищам такая иллюминация сейчас доступна практически за любой бюджет, только вот допустимо ли её использование в автомобиле? Что касается позиции хабаровских инспекторов, размещать её в салоне можно без опаски получить штраф. Но ко всякому делу нужно подходить с умом — устройство не должно отвлекать от управления машиной. Тоже самое касается случаев, когда гирлянды проводят по кузову авто снаружи — пользоваться ими можно, но при этом помнить о других водителях, которым она может помешать.
— С нашей стороны никаких санкций на украшение автомобилей к новому году нет, кроме двух моментов. В административном кодексе предусмотрена ответственность за установку предметов, которые нарушают обзорность с места водителя — соответственно, никакой мишуры или гирлянд на лобовом стекле быть не должно. За это предусмотрен штраф в 500 рублей. Также не допускается перекрывать украшениями государственные регистрационные знаки — если водитель это допустит, то ему придётся заплатить уже 5 тысяч рублей или попрощаться с правами. Всё остальное — допустимо, — рассказала нашему корреспонденту начальник отдела пропаганды городского отдела ГИБДД Юлия Трейгер.
Как отметила собеседница, при размещении украшений снаружи автомобиля необходимо помнить об их надёжной фиксации. При желании можно даже поставить на крышу авто ёлку, но если по ходу движения она улетит в другую машину или пешехода, то это будет расценено как дорожно-транспортное происшествие со всеми вытекающими последствиями. Даже мягкая мишура, которая по неосмотрительности открепится и попадёт на лобовое стекло другой машины и спровоцирует аварийную ситуацию — и с большой вероятностью ответственность за неё ляжет на любителя украшений.