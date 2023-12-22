Автолюбителям Хабаровского края дали карт-бланш на новогодние украшения

Первое, что приходит в голову, при мысли о новогоднем украшении — это световая гирлянда. Благодаря китайским товарищам такая иллюминация сейчас доступна практически за любой бюджет, только вот допустимо ли её использование в автомобиле? Что касается позиции хабаровских инспекторов, размещать её в салоне можно без опаски получить штраф. Но ко всякому делу нужно подходить с умом — устройство не должно отвлекать от управления машиной. Тоже самое касается случаев, когда гирлянды проводят по кузову авто снаружи — пользоваться ими можно, но при этом помнить о других водителях, которым она может помешать.