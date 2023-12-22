Как регулируются цены на сладкие новогодние подарки, пояснили в МАРТ

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталия Черепович рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о том, как регулируются цены на сладкие новогодние подарки.
Цены на новогодние подарки регулируются в соответствии с постановлением Совета Министров № 713 «О системе регулирования цен», рассказала Наталия Черепович.
«Согласно документу, определен перечень товаров, на которые устанавливаются предельные торговые надбавки. Условно говоря, если подарок формируется из тех товаров, на которые цены регулируются, то нельзя применить большую торговую надбавку», — рассказала она.
В перечень входят порядка 120 наименований продовольственной группы товаров, в том числе кондитерские изделия, и порядка 270 наименований непродовольственной.
Что касается недобросовестных продавцов, то у МАРТ есть главные региональные управления, которые выходят на проверки и отслеживают все факты завышения цен или других нарушений законодательства о торговле. «Выдаются предписания, составляются протоколы. В предновогодний период такие факты не исключены», — подчеркнула Наталия Черепович.