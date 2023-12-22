Как регулируются цены на сладкие новогодние подарки, пояснили в МАРТ

Что касается недобросовестных продавцов, то у МАРТ есть главные региональные управления, которые выходят на проверки и отслеживают все факты завышения цен или других нарушений законодательства о торговле. «Выдаются предписания, составляются протоколы. В предновогодний период такие факты не исключены», — подчеркнула Наталия Черепович.