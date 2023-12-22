Ложные квитанции: как не попасться на уловки мошенников

В случае ёе невыполнения показания счетчиков воды приниматься к расчету не будут, а платежи за воду станут осуществляться по нормативу.
«Потребителей таким образом вводят в заблуждение. Мы почти наверняка можем сказать, что такие объявления на подъездах всерьёз воспринимать не нужно. Обман тут заключается не в том, что поверку проходить не нужно, а в том, что что срок для поверки определяется для каждого потребителя индивидуально» — заверила «Городская абонентская служба».
Поверка — это процедура оценки счетчиков на отсутствие погрешности. Чтобы прибор показывал реально израсходованную воду. Для большинства счетчиков воды нужно проходить поверку раз в 6 лет. Если ваш прибор работает исправно и этот срок ещё не подошёл, то поверять его не обязательно.
Узнать, когда прибор пора менять можно из его паспорта. Если же он утерян, а такое у потребителей случается довольно часто, то можно посмотреть по серийному номеру счетчика на сайте государственного реестра АРШИН.
Если окончание срока поверки подходит сейчас или уже прошло, то нужно либо:
- Поверить прибор, но в таком случае никто не гарантирует продолжительную работу прибора, ведь он служит уже сверх своей предусмотренной нормы.
- Замена прибора. В этом случае вам устанавливают новый прибор, на который есть гарантия от завода, но стоимость такой услуги, как правило, выше, чем услуги поверки
Если прибор неисправен или при поверке выяснилось, что его отклонение превышает допустимую норму, то выход один — устанавливать новый прибор.
Городская абонентская служба может произвести замену (услуга платная) и решит все вопросы за потребителя: передаст необходимый пакет документов в БашРТС и МУП УИС. Для собственника это экономия не только средств, но и времени. Оставить заявку можно по телефону: 262 67 07.