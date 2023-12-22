Ложные квитанции: как не попасться на уловки мошенников

«Потребителей таким образом вводят в заблуждение. Мы почти наверняка можем сказать, что такие объявления на подъездах всерьёз воспринимать не нужно. Обман тут заключается не в том, что поверку проходить не нужно, а в том, что что срок для поверки определяется для каждого потребителя индивидуально» — заверила «Городская абонентская служба».