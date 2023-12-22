Поездка от Петербурга до Казани по платным трассам будет стоить 7,2 тысячи рублей

— Федеральную трассу М-12 «Восток» от Москвы до Казани мы построили за рекордные три года — от идеи до регистрации объекта. Еще никогда в истории страны не было такой практики, даже в мире мало таких примеров, — отметил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.