Поездка от Петербурга до Казани по платным трассам будет стоить 7,2 тысячи рублей

21 декабря провели церемонию открытия автодороги М-12 «Восток». Старт началу движения дал президент России Владимир Путин. Именно эта трасса станет одной из частей маршрута из Петербурга в Казань. Всего же водителю придется проехать по двум платным участкам, стоимость проезда по которым составит 7,2 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют расчеты «Автодора».
— Федеральную трассу М-12 «Восток» от Москвы до Казани мы построили за рекордные три года — от идеи до регистрации объекта. Еще никогда в истории страны не было такой практики, даже в мире мало таких примеров, — отметил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.
Чтобы доехать из Северной столицы в Казань, автомобилисту придется проехать сначала по трассе Петербург — Москва. Стоимость проезда по ней составляет минимум 2,4 тысячи рублей. Время в пути — примерно восемь часов, а расстояние — 721 километр. Далее маршрут пролегает по М-12. Стоимость проезда по трассе составит 4,8 тысячи рублей. Время в пути — 6,5 часов, а расстояние 811 километров.
Таким образом, автомобилисту от Петербурга до Казани придется проехать 1,5 тысячи километров и заплатить 7,2 тысячи рублей. Время в пути составит примерно 14 часов.