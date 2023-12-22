Прогноз погоды: новая аномалия накрывает Приангарье

Синоптики говорят, что «в ближайшие дни нас ждет совершенно не декабрьская погода».
По словам начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юлии Яньковой, хотя холода и «отступают неохотно» (сегодня ночью, 22 декабря, на улице в Иркутске было минус 28 — прим.ред), уже в субботу, 23-го, «начнется настоящее тепло»:
ночью в Иркутске будет минус 22−24 градуса, а днем всего 9−11 ниже нуля.
«Декабрь в этом году исторический. Мы так и не нашли аналогов тем аномальным затяжным морозам, которые простояли в Иркутске почти полмесяца. Низкие температуры бывали в отдельные дни декабря и раньше, холода могли стоять до пяти дней. Но чтобы настолько долго — такого не было прежде. Наиболее похожие по продолжительности морозов декабри были в 1946 и 1947 годах, но мы и их переплюнули. “Это несомненная аномалия, —сказала в интервью порталу ИрСити Юлия Янькова, подчеркнув, что в ближайшие дни морозная аномалия сменится теплой. — Сейчас в Иркутскую область поступает теплая воздушная масса с Атлантики. Поэтому по всей области в эти выходные дневные температуры будут находиться на отметке от минус одного до минус шести градусов”.
По прогнозу, уже в воскресенье на всей территории Приангарья «наступит аномальное тепло» — температура воздуха на 8−12 градусов будет превышать средние многолетние значения.
И, как это бывает почти всегда, когда в небе встречаются теплые и холодные воздушные массы, пойдет снег. Ожидается, что он начнется в субботу и будет идти в воскресенье.