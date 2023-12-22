Успеть за 10 секунд: новосибирец делает завораживающие фото мыльных пузырей на морозе

Фотограф из Новосибирска Андрей Пристяжнюк уже 10 лет занимается съемкой зимних красот, которые мы видим каждый день, но не замечаем. Это снежинки. Еще героями фотосессий становятся мыльные пузыри, украшенные инистым узором.
— Я использую только макрообъектив с фокусным расстоянием 100 миллиметров. Иду в солнечный день в лес, выбираю такое место, чтобы не было ветра. Ветер — это самое страшное. Начинаю искать снежинки: беру палочку или хвоинку, шебуршу снег. Если увидел снежинку, начинаю ее очищать, чтобы рядом не было обломков других снежинок. Если повезет, она будет висеть в готовом виде, целенькая. Но обычно приходится много возиться, — делится фотограф секретами съемки с КП-Новосибирск.
Лучше всего снежинки получаются на темном фоне, который напоминает небо долгих декабрьских вечеров. Снимает их фотограф в прохладную погоду, когда на улице около −15.
А хорошие фото мыльных пузырей получаются при −25. Более крепкие морозы на пользу не идут: тонкая пленка на таком холоде лопается быстрее.
— Смесь для пузырей не покупная, а самодельная. Обязательно добавляю глицерин, чтобы стенки были более жесткими, упругими. Они держатся максимум 10 секунд. За это время нужно успеть дождаться узорной корочки и нажать затвор. Когда пузырь лопается, становится как стекло, — объясняет Андрей Пристяжнюк.
Пузырьки часто вылетают не поодиночке, а по два-три. Застывшие хрупкие сферы на замерзших венчиках выглядят особенно завораживающе. И это при условии, что фотограф справляется с ними сам, без помощника.
Макросъемка в России и конкретно в Новосибирске не редкость. Исследовать микроскопический мир с помощью объектива интересно и другим, как, например, известному астрофотографу Алексею Полякову, когда его камера не обращена к звездам. Но коллег, которые занимались бы именно каталогизацией снежинок, новосибирцу найти не так просто.
— В Новосибирске я фотографов не знаю. Но на фотобанках найти в России их можно. Лично не знаком ни с кем, учился снимать методом проб и ошибок, до всего дошел сам, — признается Андрей Пристяжнюк.