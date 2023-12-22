Успеть за 10 секунд: новосибирец делает завораживающие фото мыльных пузырей на морозе

— Я использую только макрообъектив с фокусным расстоянием 100 миллиметров. Иду в солнечный день в лес, выбираю такое место, чтобы не было ветра. Ветер — это самое страшное. Начинаю искать снежинки: беру палочку или хвоинку, шебуршу снег. Если увидел снежинку, начинаю ее очищать, чтобы рядом не было обломков других снежинок. Если повезет, она будет висеть в готовом виде, целенькая. Но обычно приходится много возиться, — делится фотограф секретами съемки с КП-Новосибирск.