В Омске скончалась опытный музыкальный педагог Татьяна Бойко

Большая часть карьеры Татьяны Бойко связана с образцовым вокальным ансамблем «Звонкие голоса», зародившегося на базе ДК имени Малунцева, который впоследствии был преобразован в «Государственный центр народного творчества». Именно при ней творческий коллектив получил такой статус, впоследствии подтверждая его на различных конкурсах, где неоднократно получал награды. Профессионалами отмечалась и высокая подготовка вокалистов, с которым Татьяна Иосифовна занималась отдельно вплоть до последних дней своей жизни.