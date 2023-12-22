В Омске скончалась опытный музыкальный педагог Татьяна Бойко

Специалиста с более чем 45-летним стажем не стало на 70-м году жизни.
«Её отличали высокий профессионализм и умение приобщать к вокальному творчеству детей, подростков и молодежь. Всегда внимательная и доброжелательная, пользовалась уважением коллег и любовью воспитанников», — вспоминают коллеги об ушедшем педагоге.
Большая часть карьеры Татьяны Бойко связана с образцовым вокальным ансамблем «Звонкие голоса», зародившегося на базе ДК имени Малунцева, который впоследствии был преобразован в «Государственный центр народного творчества». Именно при ней творческий коллектив получил такой статус, впоследствии подтверждая его на различных конкурсах, где неоднократно получал награды. Профессионалами отмечалась и высокая подготовка вокалистов, с которым Татьяна Иосифовна занималась отдельно вплоть до последних дней своей жизни.
Согласно представленным данным, в последний путь Татьяну Иосифовну Бойко проводят в субботу, 23 декабря 2023 года. Прощание состоится в ритуальном зале по адресу Энергетиков, 15 с 11 до 12 часов.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Татьяны Иосифовны Бойко.