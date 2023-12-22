В Самарской области побит рекорд самого жаркого декабря 1982 года

В частности, в Клявлино воздух в этот день прогрелся до 2,4С. Это выше на 1,6С, чем в 1982 году. В Самаре в четверг столбик термометра поднялся до 4С и превысил прошлое максимальное значение 2014 года на 2,6С.



В Тольятти и Новодевичьем также побиты рекорды 2014 года. Максимальная температура воздуха в обоих населенных пунктах в четверг была 4,2С — на один и два градуса Цельсия выше предыдущего максимального значения соответственно.



Георгий Портнов.