Сергей Филиппов покинул свой пост в Самарском театре оперы и балета

Сергей Филиппов объявил о завершении своей работы в качестве первого заместителя генерального директора Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает OBOZ.INFO.
По словам Филиппова, это решение связано с завершением этапа параллельного управления двумя театральными учреждениями. Он также отметил, что хочет сосредоточить усилия на Самарском академическом театре драмы им. М. Горького, в котором в скором времени начнется реконструкция. Там Сергей Филиппов занимает пост директора с июня 2022 года.
Напомним, недавно пост генерального директора Самарского театра оперы и балета заняла Наталия Макарова. До недавнего времени она трудилась там в должности заместителя гендиректора по производственно-постановочной работе.