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Сергей Филиппов покинул свой пост в Самарском театре оперы и балета

Экс-министр культуры Сергей Филиппов сосредоточится на работе в драмтеатре в Самаре.
Источник: Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича

Сергей Филиппов объявил о завершении своей работы в качестве первого заместителя генерального директора Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает OBOZ.INFO.

По словам Филиппова, это решение связано с завершением этапа параллельного управления двумя театральными учреждениями. Он также отметил, что хочет сосредоточить усилия на Самарском академическом театре драмы им. М. Горького, в котором в скором времени начнется реконструкция. Там Сергей Филиппов занимает пост директора с июня 2022 года.

Напомним, недавно пост генерального директора Самарского театра оперы и балета заняла Наталия Макарова. До недавнего времени она трудилась там в должности заместителя гендиректора по производственно-постановочной работе.

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