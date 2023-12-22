Сергей Филиппов покинул свой пост в Самарском театре оперы и балета

По словам Филиппова, это решение связано с завершением этапа параллельного управления двумя театральными учреждениями. Он также отметил, что хочет сосредоточить усилия на Самарском академическом театре драмы им. М. Горького, в котором в скором времени начнется реконструкция. Там Сергей Филиппов занимает пост директора с июня 2022 года.