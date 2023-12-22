Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Более 72 тысяч магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве — Собянин

Ощущение праздника и волшебства в городе создают миллионы огней иллюминации, которой украсили дома, дороги, парки и природные территории.
13

Торговые центры, магазины и рестораны украсили к Новому году гирляндами и праздничными инсталляциями. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Столица в этом году как никогда преобразилась. По вечерам зажигаются миллионы огней. На дорогах, природных территориях, в парках создается ощущение волшебства и праздника. Особую атмосферу также добавляют украшенные здания», — рассказал мэр Москвы.

Иллюминация установлена более чем на 72 тысячах объектов столичного бизнеса — в торгово-развлекательных центрах, кафе и ресторанах, на рынках и в магазинах.