Более 72 тысяч магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве — Собянин

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Торговые центры, магазины и рестораны украсили к Новому году гирляндами и праздничными инсталляциями. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
«Столица в этом году как никогда преобразилась. По вечерам зажигаются миллионы огней. На дорогах, природных территориях, в парках создается ощущение волшебства и праздника. Особую атмосферу также добавляют украшенные здания», — рассказал мэр Москвы.
Иллюминация установлена более чем на 72 тысячах объектов столичного бизнеса — в торгово-развлекательных центрах, кафе и ресторанах, на рынках и в магазинах.